ЦБ обнародовал список самых проблемных страховщиков ОСАГО

Среди страховых организаций с клиентской базой свыше двух миллионов действующих договоров ОСАГО лидерами по числу жалоб стали «Страховое общество газовой промышленности», акционерное общество «ВСК», компания «Росгосстрах». Об этом говорится в ренкинге Банка России за 2024 год.
Согласно данным Центробанка, на эти компании в 2024 году поступило наибольшее количество жалоб, по которым были подтверждены нарушения прав потребителей и приняты надзорные меры. Среди компаний с числом действующих договоров ОСАГО менее двух млн в 2024 году лидерами по числу жалоб стали:
- "Страховое общество "Талисман";
- "Спасские ворота";
- Страховая компания "БАСК".
Рейтинг основан на статистике жалоб, поступивших в Банк России по вопросам ОСАГО за 2024 год. В расчет брались только те обращения, по которым факт нарушения был подтвержден, и регулятор принял меры. Компании ранжированы по индикатору потребительского риска — числу жалоб на каждые десять тысяч заключенных договоров. В ренкинг не включались страховые компании, на которые в течение года поступила только одна жалоба.
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