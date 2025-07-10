ЦБ обнародовал список самых проблемных страховщиков ОСАГО

Одним из лидеров по жалобам среди страховщиков ОСАГО стал «Росгосстрах»
© Служба новостей «URA.RU»
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В расчет брались только те обращения, по которым факт нарушения был подтвержден
В расчет брались только те обращения, по которым факт нарушения был подтвержден Фото:

Среди страховых организаций с клиентской базой свыше двух миллионов действующих договоров ОСАГО лидерами по числу жалоб стали «Страховое общество газовой промышленности», акционерное общество «ВСК», компания «Росгосстрах». Об этом говорится в ренкинге Банка России за 2024 год.

Согласно данным Центробанка, на эти компании в 2024 году поступило наибольшее количество жалоб, по которым были подтверждены нарушения прав потребителей и приняты надзорные меры. Среди компаний с числом действующих договоров ОСАГО менее двух млн в 2024 году лидерами по числу жалоб стали:

  • "Страховое общество "Талисман";
  • "Спасские ворота";
  • Страховая компания "БАСК".

Рейтинг основан на статистике жалоб, поступивших в Банк России по вопросам ОСАГО за 2024 год. В расчет брались только те обращения, по которым факт нарушения был подтвержден, и регулятор принял меры. Компании ранжированы по индикатору потребительского риска — числу жалоб на каждые десять тысяч заключенных договоров. В ренкинг не включались страховые компании, на которые в течение года поступила только одна жалоба.

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Среди страховых организаций с клиентской базой свыше двух миллионов действующих договоров ОСАГО лидерами по числу жалоб стали «Страховое общество газовой промышленности», акционерное общество «ВСК», компания «Росгосстрах». Об этом говорится в ренкинге Банка России за 2024 год. Согласно данным Центробанка, на эти компании в 2024 году поступило наибольшее количество жалоб, по которым были подтверждены нарушения прав потребителей и приняты надзорные меры. Среди компаний с числом действующих договоров ОСАГО менее двух млн в 2024 году лидерами по числу жалоб стали: Рейтинг основан на статистике жалоб, поступивших в Банк России по вопросам ОСАГО за 2024 год. В расчет брались только те обращения, по которым факт нарушения был подтвержден, и регулятор принял меры. Компании ранжированы по индикатору потребительского риска — числу жалоб на каждые десять тысяч заключенных договоров. В ренкинг не включались страховые компании, на которые в течение года поступила только одна жалоба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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