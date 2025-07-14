Ветеринар рассказала, как отпугнуть змей с дачного участка

Никакие средства не смогут отпугнуть змей на 100%. Лучшее решение — оградить территорию забором, убрать все укрытия, которые могут быть использованы змеями. Об этом рассказала ветеринарный врач, специалист по лечению экзотических животных, кандидат биологических наук Светлана Яковлева.
«Рекомендую оградить территорию вкопанным в землю забором, убрать все кустарники, кучи веток и листьев, каменистые россыпи, которые потенциально могут быть использованы змеями. Также заделать щели в полу на крыльце и веранде», — передает слова Яковлевой aif.ru.
Ранее URA.RU расспросил герпетолога, доктора биологических наук Владимира Черлина о змеях, чего они боятся и как их отпугнуть. По словам специалиста, змеи ничего не боятся: нет таких звуков, запахов, которыми можно было бы их отпугнуть. Одним из немногих способов ограждения являются сетки на вентиляционные отверстия в подвалах, чтобы змеи не могли туда заползти. Полезно убирать мусор, хлам и лишние дрова, чтобы не создавать укромных мест, рассказал Черлин.
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