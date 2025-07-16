16 июля 2025

Из-за одной больной кошки на карантин закрыли московский район

В Бирюлево Восточном введен карантин по бешенству
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Вспышку бешенства выявили на территории Бирюлево в Москве
Вспышку бешенства выявили на территории Бирюлево в Москве Фото:

В районе Бирюлево в Москве выявили вспышку бешенства, говорится в распоряжении мэра Сергея Собянина. Первый случай заболевания домашнего животного на улице Михневской был зафиксирован 7 июля, подробности о животном не раскрываются. Однако российские СМИ сообщают, что заболевание выявлено у кошки.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 6 сентября 2025 года", — сказано в документе. Он опубликован на сайте Правительства Москвы. 

В документе установлены ограничительные меры — карантин продлится до 6 сентября 2025 года. В период карантина запрещено проводить мероприятия с животными, а также их отлавливать для перевозки в зоопарки. Контроль за исполнением возложен на заместителя мэра Москвы по социальному развитию Анастасию Ракову. Врач общей практики Елена Павлова, как передает News.ru,  предупредила, что больных диких животных спасать не стоит — вялость и нездоровый вид могут быть признаками бешенства.

Заражение возможно при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу. По словам специалиста, чаще всего бешенством заражаются лисы, волки и летучие мыши, однако больными могут оказаться и белки в парках. Врач призывает не приближаться к диким животным с подозрительным видом и слюнотечением.

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В районе Бирюлево в Москве выявили вспышку бешенства, говорится в распоряжении мэра Сергея Собянина. Первый случай заболевания домашнего животного на улице Михневской был зафиксирован 7 июля, подробности о животном не раскрываются. Однако российские СМИ сообщают, что заболевание выявлено у кошки. "Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 6 сентября 2025 года", — сказано в документе. Он опубликован на сайте Правительства Москвы.  В документе установлены ограничительные меры — карантин продлится до 6 сентября 2025 года. В период карантина запрещено проводить мероприятия с животными, а также их отлавливать для перевозки в зоопарки. Контроль за исполнением возложен на заместителя мэра Москвы по социальному развитию Анастасию Ракову. Врач общей практики Елена Павлова, как передает News.ru,  предупредила, что больных диких животных спасать не стоит — вялость и нездоровый вид могут быть признаками бешенства. Заражение возможно при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу. По словам специалиста, чаще всего бешенством заражаются лисы, волки и летучие мыши, однако больными могут оказаться и белки в парках. Врач призывает не приближаться к диким животным с подозрительным видом и слюнотечением.
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