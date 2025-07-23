Пациентов государственного консультативно-диагностического центра №1 в Санкт-Петербурге отравили промышленный барием, который стоил дороже медицинского. Следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по Петербургу Юрий Шустик назвал эти действия халатностью. Он отметил, что некоторые врачи могут избежать наказания.
«Мы выяснили, что „Бар-ВИПС“ стоил 439 рублей за килограмм, а закупленный промышленный барий — 732 рубля за кг. То есть даже дороже. Действительно, медцентр конвейером закупал паллеты с барием на протяжении десятилетия. Не просто по незнанию, а по глупости. Это чистая халатность», — отметил Шустик в интервью «Комсомольской правде».
Расследование дела об отравлении длилось около трех лет и завершилось летом 2025 года. Врачам вынесли приговоры за гибель восьми человек и отравление около 40 пациентов. Все они получили технический барий, который использовался для рентгеновских исследований желудка, хотя этот препарат не предназначен для медицинского применения.
По словам следователя, его коллеги столкнулись с множеством трудностей: огромный объем документации, необходимость проведения сложных экспертиз, а также допросы сотен участников процесса. Было установлено, что технический барий с завода имени Карпова поставлялся через посредников с полным комплектом сопроводительных документов, в которых указывалось, что вещество нельзя использовать в медицине. Условия хранения и транспортировки могли привести к образованию ядовитых соединений, что и вызвало массовые отравления.
Шустик уточнил, что из пятерых обвиняемых в колонию отправились двое — экс-заведующая отделением лучевой диагностики и бывшая заместитель главврача. Бывший главврач ГКДЦ, который сейчас служит в военном госпитале, и его заместитель, также уехавшая на спецоперацию, могут избежать наказания при условии выполнения контракта. Старшая медсестра, ответственная за закупки, сейчас не может участвовать в следствии из-за тяжелого состояния здоровья.
Следователь отметил, что этот случай стал самым сложным в его практике, потребовавшим глубокого изучения медицинской сферы и нормативных актов. Он выразил надежду, что подобная трагедия останется уникальной и послужит предупреждением для медицинских учреждений о необходимости тщательной проверки используемых препаратов и материалов.
Ранее ответственность за гибель пациентов, отравившихся барием в диагностическом центре №1 Санкт-Петербурга, предложили возложить на губернатора города Александра Беглова и Комитет по здравоохранению. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог, журналист-эксперт Владимир Карасев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.