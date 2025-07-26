В России предложили создать реестр коренных народов и коренных фамилий РФ. По мнению журналистки Вероники Баренцевой, такие меры помогут в укреплении национальной безопасности, культурной преемственности и самосохранении исторической идентичности. Свое мнение она опубликовала на портале «Аргументы Недели».
«Я убеждена, что необходимо ввести четкий реестр коренных народов России и реестр коренных фамилий. Это не дискриминация, а мера национальной безопасности и самосохранения — защита русских корней и культурной идентичности», — написала Баренцева в своей авторской колонке, опубликованной на сайте argumenti.ru.
Журналистка подчеркивает, что речь идет о разумном подходе к сохранению демографического баланса, культурных корней и исторической памяти. Подобная практика, по мнению Баренцевой, может стать дополнительным стимулом к укреплению семейных и этнокультурных связей, особенно в регионах с богатым историческим наследием. Также она отметила необходимость профессионального и объективного подхода к реализации таких мер, чтобы избежать искажения смысла и любых форм предвзятости.
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