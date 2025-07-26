26 июля 2025

В России предложили создать реестр коренных народов

© Служба новостей «URA.RU»
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Такая мера, по мнению журналистки, приведет к сохранению национальной идентичности
Такая мера, по мнению журналистки, приведет к сохранению национальной идентичности Фото:

В России предложили создать реестр коренных народов и коренных фамилий РФ. По мнению журналистки Вероники Баренцевой, такие меры помогут в укреплении национальной безопасности, культурной преемственности и самосохранении исторической идентичности. Свое мнение она опубликовала на портале «Аргументы Недели».

«Я убеждена, что необходимо ввести четкий реестр коренных народов России и реестр коренных фамилий. Это не дискриминация, а мера национальной безопасности и самосохранения — защита русских корней и культурной идентичности», — написала Баренцева в своей авторской колонке, опубликованной на сайте argumenti.ru.

Журналистка подчеркивает, что речь идет о разумном подходе к сохранению демографического баланса, культурных корней и исторической памяти. Подобная практика, по мнению Баренцевой, может стать дополнительным стимулом к укреплению семейных и этнокультурных связей, особенно в регионах с богатым историческим наследием. Также она отметила необходимость профессионального и объективного подхода к реализации таких мер, чтобы избежать искажения смысла и любых форм предвзятости.

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В России предложили создать реестр коренных народов и коренных фамилий РФ. По мнению журналистки Вероники Баренцевой, такие меры помогут в укреплении национальной безопасности, культурной преемственности и самосохранении исторической идентичности. Свое мнение она опубликовала на портале «Аргументы Недели». «Я убеждена, что необходимо ввести четкий реестр коренных народов России и реестр коренных фамилий. Это не дискриминация, а мера национальной безопасности и самосохранения — защита русских корней и культурной идентичности», — написала Баренцева в своей авторской колонке, опубликованной на сайте argumenti.ru. Журналистка подчеркивает, что речь идет о разумном подходе к сохранению демографического баланса, культурных корней и исторической памяти. Подобная практика, по мнению Баренцевой, может стать дополнительным стимулом к укреплению семейных и этнокультурных связей, особенно в регионах с богатым историческим наследием. Также она отметила необходимость профессионального и объективного подхода к реализации таких мер, чтобы избежать искажения смысла и любых форм предвзятости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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