23 августа 2025

Депутат Свищев: фигуристку Нехаеву не пустили в Польшу из-за фамилии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фигуристку продержали на границе Польши три часа
Фигуристку продержали на границе Польши три часа Фото:

Бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву не пустили на соревнования в Польшу из-за имени и фамилии. Таким мнением поделился депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Очевидно, что польских пограничников возмутили и возбудили ее российские имя и фамилия», — заявил депутат. Его слова передает издание «ВсеПроСпорт». 

Ныне представляющая Израиль 19-летняя Нехаева направлялась на этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Ригу через Варшаву, когда ее остановили на границе с Польшей. Пограничники изъяли у спортсменки паспорт и продержали три часа, несмотря на наличие всех необходимых документов для въезда. В результате девушке пришлось изменить маршрут, сделать три пересадки и пропустить первую тренировку.

После начала специальной военной операции российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований и вынуждены выступать под нейтральным флагом или менять спортивное гражданство, чтобы продолжить карьеру. Это привело к случаям, когда атлеты, несмотря на смену гражданства, сталкиваются с трудностями при пересечении границы из-за российского происхождения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву не пустили на соревнования в Польшу из-за имени и фамилии. Таким мнением поделился депутат Госдумы Дмитрий Свищев. «Очевидно, что польских пограничников возмутили и возбудили ее российские имя и фамилия», — заявил депутат. Его слова передает издание «ВсеПроСпорт».  Ныне представляющая Израиль 19-летняя Нехаева направлялась на этап юниорского Гран-при по фигурному катанию в Ригу через Варшаву, когда ее остановили на границе с Польшей. Пограничники изъяли у спортсменки паспорт и продержали три часа, несмотря на наличие всех необходимых документов для въезда. В результате девушке пришлось изменить маршрут, сделать три пересадки и пропустить первую тренировку. После начала специальной военной операции российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований и вынуждены выступать под нейтральным флагом или менять спортивное гражданство, чтобы продолжить карьеру. Это привело к случаям, когда атлеты, несмотря на смену гражданства, сталкиваются с трудностями при пересечении границы из-за российского происхождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...