02 сентября 2025

Бойцы элитной бригады ВСУ нашли хитрый способ откосить от участия в боях

ТАСС: в элитной бригаде ВСУ под Купянском фиксируются случаи самострелов
Военные элитной бригады ВСУ, где числятся националисты из «Азова»* (признан террористическим, запрещен в РФ), устраивают самострелы, чтобы их не послали в бой. Об этом рассказали источники, близкие к российским силовым структурам.

«Солдат с позывным „Выходной“ из третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ сам выстрелил себе в левую ногу. Также прямо перед выходом на боевую задачу боец „Труня“ сказал командиру, что боится умирать и выстрелил в себя», — передает ТАСС со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, на купянском направлении случаи членовредительства среди солдат ВСУ далеко не единичны. Там украинские подразделения попали в тяжелое положение.

Российские войска продолжают наступление в Харьковской области, взяв в клещи город Купянск. Город, расположенный примерно в 100 километрах от Харькова, играет ключевую роль в логистике и снабжении ВСУ на этом участке фронта.

*Нацбальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация

