В МИД РФ ответили на вопрос об угрозах членству Армении и Азербайджана в СНГ

Участие в Содружестве Независимых Государств (СНГ) носит исключительно добровольный характер. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
Отвечая на вопрос РИА Новости о возможных угрозах членству Армении и Азербайджана в СНГ, Панкин отметил, что участие в этом объединении носит добровольный характер. Замглавы МИД РФ добавил, что обе страны регулярно присоединяются к совместным заявлениям и документам, принимаемым на различных уровнях в рамках СНГ. Панкин выразил недоумение по поводу появления формулировки «угроза» в отношении членства Армении и Азербайджана в СНГ. «Я не знаю, с чего взялось слово 'угроза'. Это свободное объединение государств», — отметил он. Наблюдаемая нормализация отношений между двумя странами может стать дополнительным позитивным фактором для их дальнейшего участия в деятельности СНГ.
Ранее глава МИД Армении также заявлял, что Ереван и Баку находятся в начале пути к окончательному миру. В начале августа в Вашингтоне состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента США Дональда Трампа. По итогам переговоров была принята декларация о парафировании согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.
