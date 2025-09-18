Командование 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставляет наркотические вещества боевикам группировки «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ) на передовые позиции с помощью дронов. Об этом сообщили российские силовые структуры со ссылкой на радиоперехваты.
«Согласно перехвату переговоров, довольный боевик из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ получил свой „подаруночек“ и сразу же его употребил», — сообщил собеседник агентства ТАСС. Он подчеркнул, что употребление наркотиков стало системой поддержки морального состояния и боеспособности бойцов, а также позволяет командованию отправлять их в атаки на российские позиции.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Азов» несут значительные потери в зоне специальной военной операции, а среди их личного состава есть наемники и женщины, служащие преимущественно в тылу. В конце августа российские войска уничтожили ударную группу «Азова» в районе Красного Лимана, нанеся существенный урон силам противника.
* «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
