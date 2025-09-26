Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Срочная новость
Президент России выразил слова соболезнования семье и близким Тиграна Кеосаяна в связи с его кончиной. «Он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными работами». Текст находится на сайте кремля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!