Робби Уильямс впервые рассказал о своем диагнозе

Британский исполнитель Робби Уильямс впервые открыто сообщил о своем диагнозе — синдроме Туретта. Об этом информирует издание.
«Уильямс впервые рассказал, что живет с синдромом Туретта», — пишет издание Daily Mail. Как отмечает газета,51-летний музыкант жалуется на навязчивые симптомы заболевания, которое вызывает у человека внезапные и неконтролируемые повторяющиеся движения и звуки. При этом Уильямс заявил, что ему удается их сдерживать.
Ранее певцу уже был диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности(СДВГ). Кроме того, у него были проблемы с наркотиками и алкоголем, из-за которых он несколько раз проходил курс реабилитации.
