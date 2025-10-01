Робби Уильямс впервые рассказал о своем диагнозе

Робби Уильямс сообщил о диагнозе синдром Туретта
Робби Уильямс впервые рассказал о диагнозе «синдром Туретта»
Робби Уильямс впервые рассказал о диагнозе «синдром Туретта»

Британский исполнитель Робби Уильямс впервые открыто сообщил о своем диагнозе — синдроме Туретта. Об этом информирует издание.

«Уильямс впервые рассказал, что живет с синдромом Туретта», — пишет издание Daily Mail. Как отмечает газета,51-летний музыкант жалуется на навязчивые симптомы заболевания, которое вызывает у человека внезапные и неконтролируемые повторяющиеся движения и звуки. При этом Уильямс заявил, что ему удается их сдерживать.

Ранее певцу уже был диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности(СДВГ). Кроме того, у него были проблемы с наркотиками и алкоголем, из-за которых он несколько раз проходил курс реабилитации.

