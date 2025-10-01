Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге

По словам Дерипаски, русские предприниматели, занимающиеся бизнесом в своей стране, напоминают бурлаков с картины Репина
По словам Дерипаски, русские предприниматели, занимающиеся бизнесом в своей стране, напоминают бурлаков с картины Репина

Российские предприниматели работают в условиях, сравнимых с трудом бурлаков, заявил миллиардер Олег Дерипаска. По его словам, бизнес в стране напоминает сюжет картины Репина «Бурлаки на Волге», на ней предприниматели «тащат непотопляемую ладью нашей банковской системы».

«Примерно вот так сейчас выглядит русский предприниматель, ведущий бизнес на Родине нашей богоизбранной», — написал Дерипаска в telegram-канале. По его словам, судно, которое тащат бурлаки, является «непотопляемой ладьей нашей банковской системы».

Ранее Дерипаска, комментируя новости о повышении окладов силовиков, судей и военных, предложил сократить четверть штатов в этих ведомствах и перевести оставшихся на шестидневную рабочую неделю с длительным рабочим днем. Он выразил сомнение, что без таких мер налоги придется повышать, чтобы «прокормить всю эту ораву».

