Россиянам будет труднее лечить зрение из-за нехватки денег в отрасли

Российские врачи будут вынуждены сокращать применение препарата для внутриглазных инъекций из-за снижения финансирования на эту процедуру. Это грозит дополнительными трудностями в лечении болезней зрения, возникающих при диабете, предупредили во Всероссийском союзе пациентов.
«Проектом базовой программы бесплатной медпомощи, оказываемой в рамках ОМС, в 2025 году планируется снизить финансирование применения препаратов для внутриглазных инъекций. Это может создать дополнительные трудности при лечении болезней зрения, которые возникают при диабете», — поделилась с РБК офтальмолог и эксперт Всероссийского союза пациентов Евгения Синеок.
Чтобы соответствовать предлагаемым тарифам, врачи в целях экономии будут вынуждены делить один флакон препарата на несколько пациентов или вообще отказывать в проведении таких инъекций. Деление одного препарата на нескольких пациентов создает риск инфекционных осложнений и нарушает инструкцию по его применению, подчеркнула Синеок.
В качестве решения офтальмолог предложила изменить заложенные тарифы, чтобы они покрывали затраты медицинских организаций на использование одного флакона внутриглазной инъекции на одного пациента. Всероссийский союз пациентов, в свою очередь, направил свои предложения о корректировке проекта госгарантий с правками в области офтальмологии в Министерство здравоохранения. Минздрав заявил о готовности доработать проект госгарантий медпомощи.
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