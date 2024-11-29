Россиянам будет труднее лечить зрение из-за нехватки денег в отрасли

РБК: врачи вынуждены реже использовать препарат для внутриглазных инъекций
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Есть риски, что препарат будут делить между несколькими пациентами
Есть риски, что препарат будут делить между несколькими пациентами Фото:

Российские врачи будут вынуждены сокращать применение препарата для внутриглазных инъекций из-за снижения финансирования на эту процедуру. Это грозит дополнительными трудностями в лечении болезней зрения, возникающих при диабете, предупредили во Всероссийском союзе пациентов.

«Проектом базовой программы бесплатной медпомощи, оказываемой в рамках ОМС, в 2025 году планируется снизить финансирование применения препаратов для внутриглазных инъекций. Это может создать дополнительные трудности при лечении болезней зрения, которые возникают при диабете», — поделилась с РБК офтальмолог и эксперт Всероссийского союза пациентов Евгения Синеок.

Чтобы соответствовать предлагаемым тарифам, врачи в целях экономии будут вынуждены делить один флакон препарата на несколько пациентов или вообще отказывать в проведении таких инъекций. Деление одного препарата на нескольких пациентов создает риск инфекционных осложнений и нарушает инструкцию по его применению, подчеркнула Синеок.

В качестве решения офтальмолог предложила изменить заложенные тарифы, чтобы они покрывали затраты медицинских организаций на использование одного флакона внутриглазной инъекции на одного пациента. Всероссийский союз пациентов, в свою очередь, направил свои предложения о корректировке проекта госгарантий с правками в области офтальмологии в Министерство здравоохранения. Минздрав заявил о готовности доработать проект госгарантий медпомощи.

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Российские врачи будут вынуждены сокращать применение препарата для внутриглазных инъекций из-за снижения финансирования на эту процедуру. Это грозит дополнительными трудностями в лечении болезней зрения, возникающих при диабете, предупредили во Всероссийском союзе пациентов. «Проектом базовой программы бесплатной медпомощи, оказываемой в рамках ОМС, в 2025 году планируется снизить финансирование применения препаратов для внутриглазных инъекций. Это может создать дополнительные трудности при лечении болезней зрения, которые возникают при диабете», — поделилась с РБК офтальмолог и эксперт Всероссийского союза пациентов Евгения Синеок. Чтобы соответствовать предлагаемым тарифам, врачи в целях экономии будут вынуждены делить один флакон препарата на несколько пациентов или вообще отказывать в проведении таких инъекций. Деление одного препарата на нескольких пациентов создает риск инфекционных осложнений и нарушает инструкцию по его применению, подчеркнула Синеок. В качестве решения офтальмолог предложила изменить заложенные тарифы, чтобы они покрывали затраты медицинских организаций на использование одного флакона внутриглазной инъекции на одного пациента. Всероссийский союз пациентов, в свою очередь, направил свои предложения о корректировке проекта госгарантий с правками в области офтальмологии в Министерство здравоохранения. Минздрав заявил о готовности доработать проект госгарантий медпомощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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