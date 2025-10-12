ХАМАС поставил жесткое условие перед обменом заложниками

Палестинское движение ХАМАС требует освобождения Израилем семи ключевых палестинских лидеров в рамках грядущего обмена пленными. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на осведомленные источники в регионе.
«ХАМАС настаивает на освобождении семи палестинских лидеров в рамках обмена», — приводит агентство выдержку из публикации. Вопрос об освобождении палестинских заложников является одним из условий договоренностей между Израилем и ХАМАС.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении предварительного соглашения между Израилем и ХАМАС по запуску первого этапа мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На начальной стадии соглашения ХАМАС обязуется освободить израильских заложников, после чего Израиль должен отвести войска на заранее согласованные позиции внутри сектора, а также освободить сотни палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, включая лиц, приговоренных к пожизненному заключению по обвинениям в терроризме. Ранее стороны обменялись списками лиц, подлежащих освобождению, на встрече в египетском Шарм-эш-Шейхе. Согласно условиям соглашения, ХАМАС должен освободить израильских заложников, а Израиль — сотни палестинских заключенных, включая лидеров движения.
