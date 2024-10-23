Белоусов заявил о важности военного сотрудничества с Беларусью на фоне растущих угроз со стороны НАТО

Белоусов: РФ и Белоруссии стоит укрепить военное сотрудничество
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Белоусов выступил на заседании совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации
Белоусов выступил на заседании совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации Фото:

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что России и Белоруссии важно укрепить военное сотрудничество в ответ на угрозы со стороны НАТО и увеличение активности западных стран на Украине. Информацию об этом корреспонденту URA.RU передали в Минобороны РФ.

«Сегодня мы продолжаем активно укреплять военное сотрудничество наших стран. Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства», — заявил Белоусов на заседании совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Его вступительное слово URA.RU предоставили в Минобороны РФ. 

Министр обороны уточнил, что в связи с возрастающей напряженностью Россия и Беларусь активно работают над созданием единого оборонного пространства. Он также заявил, что скоро завершится подготовка нового Договора о гарантиях военной безопасности. Белоусов также выразил благодарность Белоруссии за гостеприимство и подчеркнул, что сотрудничество является ответом на враждебные действия со стороны Запада.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что России и Белоруссии важно укрепить военное сотрудничество в ответ на угрозы со стороны НАТО и увеличение активности западных стран на Украине. Информацию об этом корреспонденту URA.RU передали в Минобороны РФ. «Сегодня мы продолжаем активно укреплять военное сотрудничество наших стран. Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства», — заявил Белоусов на заседании совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Его вступительное слово URA.RU предоставили в Минобороны РФ.  Министр обороны уточнил, что в связи с возрастающей напряженностью Россия и Беларусь активно работают над созданием единого оборонного пространства. Он также заявил, что скоро завершится подготовка нового Договора о гарантиях военной безопасности. Белоусов также выразил благодарность Белоруссии за гостеприимство и подчеркнул, что сотрудничество является ответом на враждебные действия со стороны Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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