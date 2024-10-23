Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что России и Белоруссии важно укрепить военное сотрудничество в ответ на угрозы со стороны НАТО и увеличение активности западных стран на Украине. Информацию об этом корреспонденту URA.RU передали в Минобороны РФ.
«Сегодня мы продолжаем активно укреплять военное сотрудничество наших стран. Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства», — заявил Белоусов на заседании совместной Коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации. Его вступительное слово URA.RU предоставили в Минобороны РФ.
Министр обороны уточнил, что в связи с возрастающей напряженностью Россия и Беларусь активно работают над созданием единого оборонного пространства. Он также заявил, что скоро завершится подготовка нового Договора о гарантиях военной безопасности. Белоусов также выразил благодарность Белоруссии за гостеприимство и подчеркнул, что сотрудничество является ответом на враждебные действия со стороны Запада.
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