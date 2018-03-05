Регионы готовятся к информационным войнам. Есть первые жертвы

21:44 05 марта 2018 0

Встреча губернатора (справа иркутянин Сергей Левченко) с президентом России Владимиром Путиным несет в себе и риски: земляки публично поймали губернатора на попытке дезинформации главы государства kremlin.ru

Затишье элитных групп перед выборами президента России — видимость, в регионах уже стали проявляться местные конфликты. Об этом предупреждают эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в своем традиционном докладе «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в феврале 2018 года».

Путин обратился с президентским посланием за две с половиной недели до выборов. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авторы доклада приводят в пример противостояние недавно избранного главы Бурятии Алексея Цыденова с лидером российского буддизма Дамбой Аюшеевым. А также публичные замечания в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которого заподозрили в неверном информировании президента о госдолге региона. После президентских выборов информационные атаки только усилятся, отмечается в докладе.

Наиболее уязвимыми станут руководители тех регионов, в которых будет проходить Чемпионат мира по футболу. «Вероятно, наиболее активными информационные атаки в этом направлении будут предприниматься в регионах, возглавляемых губернаторами-„варягами“, по отношению к которым сообщения о подобных конфликтах будут выглядеть правдоподобно в глазах общественности», — говорится в докладе.

Самые мощные информационные атаки ожидаются в регионах, где будет проходить чемпионат мира и где наименее консолидированы элиты Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Пик атак придется на май—июль и вторую половину августа, замечает Орлов. «Особенно остро это будет ощущаться в тех регионах, где в сентябре назначены выборы. Ход избирательных кампании будет отягощен противостоянием элит и напряженным информационным полем», — рассказал политолог «URA.RU».

Опубликовали эксперты и свой рейтинг губернаторов. В феврале в первую тройку традиционно вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. На четвертом месте находится губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Усилил свои позиции глава Татарстана Рустам Минниханов, переместившись с восьмого на пятое место. Эксперты связывают рост Минниханова с положительной оценкой его работы со стороны федеральных ведомств.

Резко укрепил свои позиции губернатор Ростовской области Василий Голубев (рост с 54-го на 44-е место) после посещения региона Владимиром Путиным.

Стремительный рост показали главы Сахалинской области Олег Кожемяко (с 47-го на 35-е место) и Хакасии Виктор Зимин (с 80-го на 68-е место). Рост первого обусловлен выделением региону 26 млрд рублей на строительство и реконструкцию социальных объектов, рост второго — постановкой на налоговый учет в республике владельца Независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова.

Глава ХМАО Наталья Комарова показывает наибольший рост среди уральских губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди губернаторов Большого Урала серьезный рост у главы ХМАО Натальи Комаровой, она перемещается с 29-го на 24-е место. Докладчики связывают это с ее успехами в отношениях с крупным бизнесом: она подписала дополнительное соглашение к документу о социально-экономическом сотрудничестве с главой «Газпромнефти» Александром Дюковым.

Рост с 20-го на 18-е место у главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Его причиной стал новый рейтинг поддержки экспорта от Минэкономразвития, согласно которому регион вошел в тройку лидеров.

На фоне резни в школе свои позиции продолжает терять глава Пермского края Максим Решетников, он падает с 16-го на 22-е место. «Негативный эффект от подобных кризисов может влиять на позиции губернатора в течение квартала, затем, если других негативных факторов не будет, происходит восстановление позиций», — заметил Орлов в беседе с «URA.RU».

Незначительные изменения у главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина, он перемещается с 6-го на 7-е место. Небольшие корректировки произошли у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского (падение с 21 на 23 место) и руководителя Курганской области Алексея Кокорина (снижение с 67 на 69 место).

АПЭК составляет рейтинги губернаторов на основе мнения экспертного сообщества. В феврале в опросе приняли участие 28 социологов, политологов политтехнологов, журналистов. Свои рейтинги агентство публикует каждый месяц. АПЭК делит глав субъектов на три группы. Первые 20 лидеров регионов имеют «очень сильное влияние», следующие 30 — «сильное влияние» и остальные 45 — «среднее влияние».