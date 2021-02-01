Первый сериал Snapchat о неудачах Райана Рейнолдса

30 января соцсеть Snapchat выпустила первый сериал собственного производства «Ryan Reynolds Doesn’t Know» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Во вторник радуемся не только отличной зимней погоде, воцарившейся по всей стране, но и новым онлайн-премьерам, которые также поднимут вам настроение — первый сериал известной соцсети о курьезных приключениях Райана Рейнолдса (Дэдпул) и отечественный ситком обо всём, что бесит, большая премьера новых игр и увлекательная лекция прямиком из Лондона.

Что сделать утром

Новый день начнем с отличных новостей — соцсеть Snapchat опубликовала трейлер сериала собственного производства «Ryan Reynolds Doesn’t Know», в котором актер Райан Рейнолдс будет пробовать себя в разных непривычных для него занятиях. Рейнолдс будет испытывать себя в тех активностях, которым обычно посвящают свой контент популярные блогеры в Snapchat: латте-арт, метание топоров, флористика, маникюр и создание скульптур изо льда. Продюсером проекта выступил Уилл Смит. Сериал доступен с 30 января.

Что сделать днем

Музеи Урала и британская платформа для сотрудничества кураторов и художников из разных стран «Arts Territory» запускают онлайн-курс о связи человека и города. Обмен опытом между исследователями из Лондона и России станет частью проекта «Народные университеты». Лекционный онлайн-курс начнется 2 февраля и продлится пять недель. Участие бесплатное, по предварительной регистрации .

Что сделать вечером

Вечером можно засесть дома и насладиться новыми играми. Со 2 февраля подписчики PS Plus получат три игры — две для PlayStation 4 и две для PlayStation 5. В том числе доступна станет долгожданная игра Control: Ultimate Edition с дополнениями.

Устройте хаос в Destruction AllStars, посетите Старейший Дом в Control: Ultimate Edition и оживите улицы в игре «Городские духи»! Встречайте игры месяца по подписке #PSPlus в феврале: https://t.co/5DjCtVKESN pic.twitter.com/ceG4M5cMMU — PlayStation Россия (@PlayStationRU) January 27, 2021

А еще на этой неделе зрители портала IVI смогут насладиться сатирическим сериалом «Бесит» с Ольгой Кузьминой, Нонной Гришаевой и Максимом Лагашкиным в главных ролях. Комедию обо всем, что нас раздражает, готовила целая команда режиссеров-постановщиков от Аксиньи Гог до Ильи Аксенова. Среди тем — подкидывание наркотиков, домашнее насилие и Tiktok.