Россия решит в ЛНР проблему, которую десятки лет игнорировал Киев

Километры изношенных теплосетей будут заменены

23 августа 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Изношенность сетей в Луганске составляет 87% Фото: Пресс-служба Луганскгаза статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Луганске изношены 87% теплосетей. При Украине проводился только локальный ремонт теплотрасс, «чтобы выжить», а ликвидации прорывов труб были привычным делом для коммунальщиков. Сегодня, после вхождения ЛНР в состав России, Москва помогает менять десятки километров старых теплосетей, одновременно ведя работы на множестве участков. О ходе ремонтных работ URA.RU рассказала начальник управления «ЛуганскТепло» ГУП «ЛУГАНСКГАЗ» Юлия Ткачева. — В каком состоянии находились теплосети Луганска до начала восстановительных работ? — Состояние сетей было крайне изношенным и близким к критическому. Всего на балансе нашего управления находится 130 газовых котельных, а протяженность теплосетей — 322 км. На момент прихода московских коллег изношенность сетей составляла 87%. В Луганске при Украине проводили только локальный ремонт и устраняли прорывы Фото: Пресс-служба Луганскгаза — Почему такая большая цифра? — Потому что когда Луганск был частью Украины, проводился только минимальный локальный ремонт теплотрасс — только чтобы выжить. Естественно, после 2014 года влияние оказали и боевые действия, нехватка людей и материальных средств. — Какие были основные проблемы? — Изношенность сетей и большое количество прорывов, которые мы получали круглый год. Естественно, были проблема с оборудованием котельных — выходили из строя газовые котлы, насосы. Сложностей было очень много, вплоть до кровли и окон. — Когда начали ремонтировать теплосети? — В 2019 года объекты теплового хозяйства были переданы в состав ГУП «ЛУГАНСКГАЗ», и мы проделали ряд работ по ремонту сетей. Но масштабные работы начались в 2022 году, когда Россия начала помогать. Совместно с московскими коллегами мы выполнили определенный объем работ, однако их основная масса пришлась на текущий год. Наша текущая задача — не отремонтировать, а заменить 12,5 км теплотрассы. Это очень большой объем, помимо этого мы также меняем шесть котлов. Про кровлю и дымовые трубы котельных даже не говорю. — За сколько лет реально довести теплоснабжение Луганска до хорошего уровня? — При систематической замене не менее 10% ежегодно от общего количества тепловых сетей до 2030 года можно снизить число аварий вдвое. — Насколько серьезна помощь России? Рабочие из Москвы работают одновременно на 20 участках Фото: Пресс-служба Луганскгаза — Она не серьезная — она неоценимая. Своим силами найти людей в наше непростое время и организовать работы — это огромный труд, практически невозможный. Хотела бы отметить одну из организаций, с который работаем — Мосводоканал. Их люди действительно вкладывают душу — на то, что и как они делают, очень приятно смотреть. — В чем это выражается? — В сроках, качестве и объеме выполнения работ. Мосводоканал за короткий период времени заменил 8 км тепловых сетей. Тот, кто в теме, понимает, какой это огромный труд. Сегодня они работают одновременно на 20 участках. — Люди оценили работу коммунальщиков? — Наш труд не так виден, как реконструкцию той же Советской улицы (одна из центральных улиц Луганска после реконструкции приобрела совершенно другой вид, прим. URA.RU), где безумно приятно ходить по новому асфальту и сидеть на новых лавочках. Наше хозяйство — под землей и в котельных, его обычный обыватель не видит. Тем не менее, уверена, граждане почувствуют изменения с приходом зимы и улучшением качества подачи тепла. — Какие планы на будущее? С приходом зимы качество подачи тепла улучшится Фото: Пресс-служба Луганскгаза — Сейчас мы работаем над программой 2024 года, которая также будет согласована с правительском Москвы. В следующем году под замену планируется еще 14 км теплосетей. Если все будет идти с такой же поддержкой, как сейчас — думаю, к 2026 году мы получим благоприятную картину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Луганске изношены 87% теплосетей. При Украине проводился только локальный ремонт теплотрасс, «чтобы выжить», а ликвидации прорывов труб были привычным делом для коммунальщиков. Сегодня, после вхождения ЛНР в состав России, Москва помогает менять десятки километров старых теплосетей, одновременно ведя работы на множестве участков. О ходе ремонтных работ URA.RU рассказала начальник управления «ЛуганскТепло» ГУП «ЛУГАНСКГАЗ» Юлия Ткачева. — В каком состоянии находились теплосети Луганска до начала восстановительных работ? — Состояние сетей было крайне изношенным и близким к критическому. Всего на балансе нашего управления находится 130 газовых котельных, а протяженность теплосетей — 322 км. — Почему такая большая цифра? — Потому что когда Луганск был частью Украины, проводился только минимальный локальный ремонт теплотрасс — только чтобы выжить. Естественно, после 2014 года влияние оказали и боевые действия, нехватка людей и материальных средств. — Какие были основные проблемы? — Изношенность сетей и большое количество прорывов, которые мы получали круглый год. Естественно, были проблема с оборудованием котельных — выходили из строя газовые котлы, насосы. Сложностей было очень много, вплоть до кровли и окон. — Когда начали ремонтировать теплосети? — В 2019 года объекты теплового хозяйства были переданы в состав ГУП «ЛУГАНСКГАЗ», и мы проделали ряд работ по ремонту сетей. Но масштабные работы начались в 2022 году, когда Россия начала помогать. Совместно с московскими коллегами мы выполнили определенный объем работ, однако их основная масса пришлась на текущий год. — За сколько лет реально довести теплоснабжение Луганска до хорошего уровня? — При систематической замене не менее 10% ежегодно от общего количества тепловых сетей до 2030 года можно снизить число аварий вдвое. — Насколько серьезна помощь России? — Она не серьезная — она неоценимая. Своим силами найти людей в наше непростое время и организовать работы — это огромный труд, практически невозможный. Хотела бы отметить одну из организаций, с который работаем — Мосводоканал. Их люди действительно вкладывают душу — на то, что и как они делают, очень приятно смотреть. — В чем это выражается? — В сроках, качестве и объеме выполнения работ. Мосводоканал за короткий период времени заменил 8 км тепловых сетей. Тот, кто в теме, понимает, какой это огромный труд. Сегодня они работают одновременно на 20 участках. — Люди оценили работу коммунальщиков? — Наш труд не так виден, как реконструкцию той же Советской улицы (одна из центральных улиц Луганска после реконструкции приобрела совершенно другой вид, прим. URA.RU), где безумно приятно ходить по новому асфальту и сидеть на новых лавочках. Наше хозяйство — под землей и в котельных, его обычный обыватель не видит. Тем не менее, уверена, граждане почувствуют изменения с приходом зимы и улучшением качества подачи тепла. — Какие планы на будущее? — Сейчас мы работаем над программой 2024 года, которая также будет согласована с правительском Москвы. В следующем году под замену планируется еще 14 км теплосетей. Если все будет идти с такой же поддержкой, как сейчас — думаю, к 2026 году мы получим благоприятную картину.