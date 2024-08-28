Якушев пропиарил единороссов из предвыборных регионов

Накануне выборов ему пришлось сменить жесткий стиль проведения партийных заседаний

28 августа 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Якушев не стал в привычной форме критиковать губернаторов накануне выборов Фото: Роман Наумов © URA.RU Врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев оказал пиар-поддержку губернаторам и единороссам из регионов, где проходят предвыборные кампании. На традиционном заседании штаба по капремонту школ представители субъектов отчитывались о темпах работ. Риторика Якушева разительно отличалась от той, которая была месяц назад. Он ушел от обязанности ругать единороссов, а только похвалил «отличников». Роль «критика» частично досталась министру просвещения Сергею Кравцову, но и тот сделал это в крайне обтекаемой форме. Совместный проект «Единой России» и Минпроса по строительству и капремонту школ реализуется с 2021 года по прямому поручению Владимира Путина. Якушев присоединился к нему всего месяц назад, когда провел свое первое совещание штаба. В июле врио секретаря Генсовета публично по ВКС отчитывал регионы из «красной зоны», которые срывают сроки ввода школ в эксплуатацию, а также напоминал депутатам от ЕР о персональной ответственности за контроль над работами. Якушев показал губернаторам и единороссам свой стиль управления В этот раз критики почти не было. Только министр просвещения Сергей Кравцов вскользь перечислил регионы «красной зоны». «Хочу обратить внимание на ряд регионов, где нужно подтянуться с точки зрения строительства и капремонта. Это Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская республика, Забайкальский и Краснодарские края, Курганская и Нижегородская, Псковская и Ярославская области. Коллеги знают», — упомянул Кравцов. После он попросил Якушева расширить контроль и инспектировать строительство и ремонт не только школ, но и детских садов и колледжей. Врио идею поддержал и пообещал помочь. Остальную часть совещания Якушев посвятил позитиву. Особенно сконцентрировался на регионах, где идут непростые предвыборные кампании. Первым таким регионом стала Калмыкия, где избираются губернатор и гордума административного центра — Элисты. В 2021 году, на выборах в Госдуму, ЕР не победила в Элисте ни на одном избирательном участке. После многочисленных благодарностей за федеральную программу, переизбирающийся на второй срок калмыцкий губернатор Бату Хасиков решил разнообразить встречу и дал слово сидящему рядом с собой ученику отремонтированной школы №20 Дамиру Шатуренову. «Я бы хотел от лица всех обучающихся Калмыкии поблагодарить за программу ремонта школ. У нашей школы юбилей, ей исполнилось 35 лет, и вот ко второму сентября мы получаем такой прекрасный подарок. У нас созданы все условия для образования и допобразования. Считаю, что ремонт освежил нашу школу. Мне стало очень приятно сюда ходить. Как и моим одноклассникам», — поделился школьник. Реакции в зале исполкома не последовало. Вместо этого Якушев пообещал оказать Калмыкии всю необходимую поддержку при формировании бюджета. После он поблагодарил Хасикова за качественную работу и поздравил жителей республики с наступающим Днем знаний. Якушев похвалил Хасикова, у которого в регионе тяжелая предвыборная ситуация Фото: Владимир Андреев © URA.RU Затем Якушев отметил республику Марий Эл, где избирается заксобрание и гордума Йошкар-Олы. Риски для «Единой России» здесь высоки: на выборах в Госдуму (2021 год) партия получила всего 33,4%, проиграв КПРФ (36,3%). В 2019 году, на выборах в Госсобрание республики, ЕР получила 37%, а КПРФ — 27%. Якушев, что нетипично, крайне эмоционально описал свои впечатления от визита одной из построенной в республике школы. «Я был достаточно серьезно удивлен, поражен, не знаю, как описать мои эмоции. То, что находилось внутри — сама школа, здание, инфраструктура, оформление пространства, спортивные залы, столовая, кабинеты — все на очень высоком уровне. Актовый зал произвел на меня очень мощное впечатление. По факту — это мощный дворец культуры, а не актовый зал школы», — поделился эмоциями полпред, а после похвалил местных чиновников за то, что в школе уже сформирован педагогический коллектив. Якушев перешел к Волгоградской области, где проходят выборы губернатора и областной думы. Он заявил, что другие регионы и система образования в целом будет равняться на субъект, потому что там была построена 1300-я школа (из всех построенных по поручению президента). «У вас и чувство гордости должно быть, но при этом и огромная ответственность, учитывая, что 1300-я школа построена в Волгоградской области. Система образования Волгоградской области теперь у нас будет на особом счету, а это значит, что и качественная работа, в том числе с кадрами и с программами, должна быть на самом высоком уровне. И мы все теперь будем на вас равняться», — прокомментировал отчет председателя областного комитета по образованию Ларисы Савиной. Дальше хвалил Пензу. Там проходят выборы в гордуму. Зампред местного правительства Олег Ягов докладывал на фоне школы №80. Якушев не упустил возможность ее оценить. «Мы видим, что вы стоите на фоне прекрасной красавицы-школы. Это новая школа. Теперь самое главное, чтобы после второго сентября в этом прекрасном „храме знаний“ все шло как надо», — заключил врио секретаря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев оказал пиар-поддержку губернаторам и единороссам из регионов, где проходят предвыборные кампании. На традиционном заседании штаба по капремонту школ представители субъектов отчитывались о темпах работ. Риторика Якушева разительно отличалась от той, которая была месяц назад. Он ушел от обязанности ругать единороссов, а только похвалил «отличников». Роль «критика» частично досталась министру просвещения Сергею Кравцову, но и тот сделал это в крайне обтекаемой форме. Совместный проект «Единой России» и Минпроса по строительству и капремонту школ реализуется с 2021 года по прямому поручению Владимира Путина. Якушев присоединился к нему всего месяц назад, когда провел свое первое совещание штаба. В июле врио секретаря Генсовета публично по ВКС отчитывал регионы из «красной зоны», которые срывают сроки ввода школ в эксплуатацию, а также напоминал депутатам от ЕР о персональной ответственности за контроль над работами. В этот раз критики почти не было. Только министр просвещения Сергей Кравцов вскользь перечислил регионы «красной зоны». «Хочу обратить внимание на ряд регионов, где нужно подтянуться с точки зрения строительства и капремонта. Это Дагестан, Якутия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балкарская республика, Забайкальский и Краснодарские края, Курганская и Нижегородская, Псковская и Ярославская области. Коллеги знают», — упомянул Кравцов. После он попросил Якушева расширить контроль и инспектировать строительство и ремонт не только школ, но и детских садов и колледжей. Врио идею поддержал и пообещал помочь. Остальную часть совещания Якушев посвятил позитиву. Особенно сконцентрировался на регионах, где идут непростые предвыборные кампании. Первым таким регионом стала Калмыкия, где избираются губернатор и гордума административного центра — Элисты. В 2021 году, на выборах в Госдуму, ЕР не победила в Элисте ни на одном избирательном участке. «Я бы хотел от лица всех обучающихся Калмыкии поблагодарить за программу ремонта школ. У нашей школы юбилей, ей исполнилось 35 лет, и вот ко второму сентября мы получаем такой прекрасный подарок. У нас созданы все условия для образования и допобразования. Считаю, что ремонт освежил нашу школу. Мне стало очень приятно сюда ходить. Как и моим одноклассникам», — поделился школьник. Реакции в зале исполкома не последовало. Вместо этого Якушев пообещал оказать Калмыкии всю необходимую поддержку при формировании бюджета. После он поблагодарил Хасикова за качественную работу и поздравил жителей республики с наступающим Днем знаний. Затем Якушев отметил республику Марий Эл, где избирается заксобрание и гордума Йошкар-Олы. Риски для «Единой России» здесь высоки: на выборах в Госдуму (2021 год) партия получила всего 33,4%, проиграв КПРФ (36,3%). В 2019 году, на выборах в Госсобрание республики, ЕР получила 37%, а КПРФ — 27%. Якушев, что нетипично, крайне эмоционально описал свои впечатления от визита одной из построенной в республике школы. «Я был достаточно серьезно удивлен, поражен, не знаю, как описать мои эмоции. То, что находилось внутри — сама школа, здание, инфраструктура, оформление пространства, спортивные залы, столовая, кабинеты — все на очень высоком уровне. Актовый зал произвел на меня очень мощное впечатление. По факту — это мощный дворец культуры, а не актовый зал школы», — поделился эмоциями полпред, а после похвалил местных чиновников за то, что в школе уже сформирован педагогический коллектив. Якушев перешел к Волгоградской области, где проходят выборы губернатора и областной думы. Он заявил, что другие регионы и система образования в целом будет равняться на субъект, потому что там была построена 1300-я школа (из всех построенных по поручению президента). «У вас и чувство гордости должно быть, но при этом и огромная ответственность, учитывая, что 1300-я школа построена в Волгоградской области. Система образования Волгоградской области теперь у нас будет на особом счету, а это значит, что и качественная работа, в том числе с кадрами и с программами, должна быть на самом высоком уровне. И мы все теперь будем на вас равняться», — прокомментировал отчет председателя областного комитета по образованию Ларисы Савиной. Дальше хвалил Пензу. Там проходят выборы в гордуму. Зампред местного правительства Олег Ягов докладывал на фоне школы №80. Якушев не упустил возможность ее оценить. «Мы видим, что вы стоите на фоне прекрасной красавицы-школы. Это новая школа. Теперь самое главное, чтобы после второго сентября в этом прекрасном „храме знаний“ все шло как надо», — заключил врио секретаря.