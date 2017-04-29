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29 апреля 2017
28 апреля 2017
00:17  29 апреля 2017 0

Бывший свердловский сенатор стал директором музея

Пресс-конференция фестиваля
С сегодняшнего Школьник возглавляет Центральный музей Великой Отечественной войныФото: Антон Белицкий © URA.RU

Директором Центрального музея Великой отечественной войны в Москве стал советник министра культуры РФ, заместитель исполнительного директора российского военно-исторического общества Александр Школьник. В пятницу, 24 апреля, он был представлен руководящему составу музея.

Школьник сменил на этом Владимира Забаровского, который 21 апреля после продолжительной болезни скончался на 65-м году жизни, пишет ТАСС.

Александр Школьник закончил факультет журналистики Уральского государственного университета, является кандидатом педагогических наук. В 2008—2009 годах являлся членом Совета Федерации от Свердловской области.

Школьник был президентом ЗАО «Мультимедиа Холдинг», в состав которого, в частности, входят «Наше радио», Best FM и «Национальная служба новостей», работал в правительстве Иркутской области, где курировал СМИ, культуру и гуманитарные проекты.

Марина Мотылева
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