В Турции трагически погибла молодая россиянка

20:21 05 мая 2017 0

Туристка разбилась в горах Турции Фото: Нина Калинина © URA.RU

Генеральное консульство РФ в Анталье проверит информацию о гибели на курорте Фетхие в Турции туристки из России. Запрос в турецкие компетентные органы уже направлен, и российские чиновники ждут ответ.

По данным СМИ, 26-летняя россиянка Анастасия Захарова погибла при неудачном прыжке с парашютом с горы, передает телеканал 360. Как выяснилось, стропы основного парашюта запутались, а запасной вовремя не раскрылся, из-за чего девушка упала на землю с высоты в 40 метров.