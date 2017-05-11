{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
11 мая 2017
22:54  11 мая 2017 1

Российский олигарх побил рекорд самого дорогого развода в Англии. Супруга отсудила 34 млрд

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., евро, деньги, фунты
Бывшая жена российского миллиардера отсудила себе в Великобритании целое состояниеФото: Pixabay

Суд Британии обязал российского миллиардера при разводе выплатить бывшей супруге 453 млн евро, что равняется более чем 34 миллиардам рублей. Эта сумма составляет примерно 41,5% от общих активов семьи.

BBC News, освещавшее громкий бракоразводный процесс россиянина, не стала называть ни его имени, ни имени супруги. Уточняется лишь, что речь идет о выходце с Кавказа и его жене, которая родилась в восточной Европе.

Возможно, развод оформляет миллиардер Фархад Ахмедов, который переселился в Великобританию еще в 1986 году и там стал трейдером на лондонской бирже мехов, пишет портал Life.ru. По версии Forbes, Ахмедов в данный момент занимает 67 место в списке 200 богатейших бизнесменов России, его состояние издание оценивает в 1,3 млрд долларов.

Ранее самым дорогим в Великобритании считался бракоразводный процесс управляющего хедж-фондом Кристофера, супруга которого смогла отсудить 330 млн евро (около 25 млрд рублей). Этот развод состоялся в 2014 году.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров