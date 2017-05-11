22:54 11 мая 2017 1

Бывшая жена российского миллиардера отсудила себе в Великобритании целое состояние Фото: Pixabay

Суд Британии обязал российского миллиардера при разводе выплатить бывшей супруге 453 млн евро, что равняется более чем 34 миллиардам рублей. Эта сумма составляет примерно 41,5% от общих активов семьи.

BBC News, освещавшее громкий бракоразводный процесс россиянина, не стала называть ни его имени, ни имени супруги. Уточняется лишь, что речь идет о выходце с Кавказа и его жене, которая родилась в восточной Европе.

Возможно, развод оформляет миллиардер Фархад Ахмедов, который переселился в Великобританию еще в 1986 году и там стал трейдером на лондонской бирже мехов, пишет портал Life.ru. По версии Forbes, Ахмедов в данный момент занимает 67 место в списке 200 богатейших бизнесменов России, его состояние издание оценивает в 1,3 млрд долларов.

Ранее самым дорогим в Великобритании считался бракоразводный процесс управляющего хедж-фондом Кристофера, супруга которого смогла отсудить 330 млн евро (около 25 млрд рублей). Этот развод состоялся в 2014 году.