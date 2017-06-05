22:27 05 июня 2017 0

Собянин намерен вновь баллотироваться на выборах мэра в 2018 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин намерен выдвинуть свою кандидатуру на третий срок в сентябре 2018 года. Об этом «Дождю» рассказал собеседник в Кремле и подтвердил источник, близкий к мэрии.

По словам собеседников телеканала, сейчас у Собянина высокий рейтинг, однако негатив вокруг темы реновации способен создать ему большие проблемы на выборах, поэтому в мэрии ищут пути исправления ситуации. Лучшей мерой на данный момент признано оперативно показать москвичам, что их не будут переселять в другие районы, а сам переезд лишь улучшит жилищные условия. Для этого власти столицы хотят провести первый этап переселения уже к осени следующего года — к выборам.

Как выяснилось, реновация в Москве рассматривалась как основа избирательной кампании Собянина до тех пор, пока не стала самой скандальной и обсуждаемой темой.

Как рассказали изданию в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, власти действительно считают реальным переселить часть жителей уже в ближайшее время, и, если Госдума одобрит закон, то первый этап переселения может начаться уже до конца года. В собственности города есть около пяти тысяч квартир в уже построенных и еще строящихся домах.