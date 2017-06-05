{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,62
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 июня 2017
22:27  05 июня 2017 0

Собянин выдвинет свою кандидатуру на третий срок в сентябре 2018 года

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, собянин сергей
Собянин намерен вновь баллотироваться на выборах мэра в 2018 годуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Прощайте, хрущевки: в Москве сносят пятиэтажки
все новости сюжета

Мэр Москвы Сергей Собянин намерен выдвинуть свою кандидатуру на третий срок в сентябре 2018 года. Об этом «Дождю» рассказал собеседник в Кремле и подтвердил источник, близкий к мэрии.

По словам собеседников телеканала, сейчас у Собянина высокий рейтинг, однако негатив вокруг темы реновации способен создать ему большие проблемы на выборах, поэтому в мэрии ищут пути исправления ситуации. Лучшей мерой на данный момент признано оперативно показать москвичам, что их не будут переселять в другие районы, а сам переезд лишь улучшит жилищные условия. Для этого власти столицы хотят провести первый этап переселения уже к осени следующего года — к выборам.

Как выяснилось, реновация в Москве рассматривалась как основа избирательной кампании Собянина до тех пор, пока не стала самой скандальной и обсуждаемой темой.

Как рассказали изданию в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, власти действительно считают реальным переселить часть жителей уже в ближайшее время, и, если Госдума одобрит закон, то первый этап переселения может начаться уже до конца года. В собственности города есть около пяти тысяч квартир в уже построенных и еще строящихся домах.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров