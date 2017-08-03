Ученые нашли адскую планету, испаряющую железо

Британские астрофизики обнаружили присутствие воды на сверхгорячей планете WASP-121b. Газовый гигант уже отнесли к группе «горячих юпитеров» — это планеты, которые расположены к звезде так близко, что их атмосфера накаляется до 2500 градусов по Цельсию. В таких условиях металл существует только в форме газа, а молекулы воды образуют характерное свечение.
WASP-12b удалена от Земли на расстоянии 900 световых лет. Год там длится 1,3 дня, а по своей массе гигант превосходит Юпитер, пишет «Утро.ру».
Вода на планете говорит о том, что у нее есть стратосфера, что типично для планет Солнечной системы, в том числе для Земли, уточняет «Федеральное агентство новостей». Однако ученые до сих пор не знают, какое именно вещество отвечает за этот процесс. Исследователи не исключают, что оксид ванадия или оксид титана вполне могут подойти на эту роль. Именно они чаще всего встречаются у коричневых карликов, которые во многом похожи на газовых гигантов.