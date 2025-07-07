В Китае заявили о неожиданном поведении Путина в беседе с Трампом

Президент России Владимир Путин удивил США неожиданной решимостью в ходе телефонного разговора с президентом Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщили китайские аналитики.
«Звонок президентов закончился безрезультатно, поскольку американцы недооценили решимость Путина», — заявили эксперты. Их слова передает Sohu.
По мнению аналитиков, российский лидер в разговоре с американским коллегой занял твердую позицию, что стало неожиданностью для Вашингтона. Китайские специалисты отметили, что в администрации США рассчитывали на большую уступчивость со стороны Москвы, однако столкнулись с жесткой позицией Кремля. По их оценке, именно из-за этого американская сторона оказалась в растерянности и теперь вынуждена пересматривать свои дальнейшие шаги во взаимодействии с Россией.
Ранее, 3 июля, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, который длился почти час. В ходе беседы главы государств обсудили, в том числе, ситуацию на Украине. Путин отметил, что РФ намерена и далее добиваться целей, поставленных в рамках специальной военной операции. Подробнее о разговоре двух лидеров — в материале URA.RU.
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