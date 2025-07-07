Семья бывшего министра транспорта Романа Старовойта больше месяца не появляется в доме

РИАН: дом экс-министра Романа Старовойта пустует полтора месяца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный поселок экс-министра находится в подмосковном Красногорске, сообщает РИА Новости
Коттеджный поселок экс-министра находится в подмосковном Красногорске, сообщает РИА Новости Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Дом бывшего главы министерства транспорта Романа Старовойта, а также его семьи, в подмосковном Красногорске уже полтора месяца пустует. Об этом сообщает РИА Новости.

 «Там нет никого, дом пустой уже 1,5 месяца», — сообщил источник. По его словам, семье экс-министра принадлежит дом в коттеджном поселке Береста в Красногорске.

Как ранее сообщалось, бывший министр транспорта Роман Старовойт был найден мертвым в собственном автомобиле на территории города Одинцово. По предварительным данным, возможной причиной самоубийства могли стать показания, предоставленные его бывшими подчиненными, а также экс-губернатором Курской области Алексеем Смирновым, которые проходят по делу о хищении бюджетных средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дом бывшего главы министерства транспорта Романа Старовойта, а также его семьи, в подмосковном Красногорске уже полтора месяца пустует. Об этом сообщает РИА Новости.  «Там нет никого, дом пустой уже 1,5 месяца», — сообщил источник. По его словам, семье экс-министра принадлежит дом в коттеджном поселке Береста в Красногорске. Как ранее сообщалось, бывший министр транспорта Роман Старовойт был найден мертвым в собственном автомобиле на территории города Одинцово. По предварительным данным, возможной причиной самоубийства могли стать показания, предоставленные его бывшими подчиненными, а также экс-губернатором Курской области Алексеем Смирновым, которые проходят по делу о хищении бюджетных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...