Семья бывшего министра транспорта Романа Старовойта больше месяца не появляется в доме

Дом бывшего главы министерства транспорта Романа Старовойта, а также его семьи, в подмосковном Красногорске уже полтора месяца пустует. Об этом сообщает РИА Новости.
«Там нет никого, дом пустой уже 1,5 месяца», — сообщил источник. По его словам, семье экс-министра принадлежит дом в коттеджном поселке Береста в Красногорске.
Как ранее сообщалось, бывший министр транспорта Роман Старовойт был найден мертвым в собственном автомобиле на территории города Одинцово. По предварительным данным, возможной причиной самоубийства могли стать показания, предоставленные его бывшими подчиненными, а также экс-губернатором Курской области Алексеем Смирновым, которые проходят по делу о хищении бюджетных средств.
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