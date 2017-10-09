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09 октября 2017
18:58  09 октября 2017 1

Салтыкова отремонтировала квартиру, где снимался «Брат-2». ФОТО

Некоторые фанаты фильма расстроилисьФото: YouTube

Популярная певица 1990-х Ирина Салтыкова сделала ремонт в квартире, где снимались некоторые сцены легендарного фильма Алексея Балабанова «Брат-2». Фотографии изменений артистка опубликовала в Instagram.

«Ну вот — наконец-то я закончила ремонт!) Как и обещала, покажу вам, это основная спальня…» — подписала фотографию певица.

«Это она была в Брат 2.Совсем не узнать…» — написали подписчики в соцсети. «У вас безупречный вкус!.. Очень красиво!»

Некоторые расстроились, что вместе с ремонтом потеряна связь с героем 1990-х Сергеем Бодровым, который сыграл в фильме роль криминального романтика. «Выложите старые фото квартиры на память о фильме „Брат 2“», — написал расстроенный пользователь Instagram.

Помимо спальни, Салтыкова отремонтировала ванную комнату…

…вторую спальню…

…и гардероб.

Прежде квартира выглядела иначе. Салтыкова в фильме Балабанова играла сама себя — популярную поп-певицу, которая случайно встретилась с героем Бодрова.

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Героиня Салтыковой крутила роман с Данилой Багровым Фото: YouTube

Фильм «Брат-2» вышел на российские экраны в 2000 году и завоевал невероятную популярность. Сергей Бодров-младший стал национальным героем на многие годы вперед.

Иван Антонов
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