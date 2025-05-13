Анкара пообещала обеспечить безопасность на переговорах в Стамбуле

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Переговоры России и Украины в Стамбуле пройдут в закрытом формате
Переговоры России и Украины в Стамбуле пройдут в закрытом формате Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Турецкая сторона пообещала обеспечить безопасность на предстоящих в Стамбуле переговорах делегаций России и Украины. Сама встреча пройдет в закрытом формате.

«Они (переговоры — ред.) будут закрытыми. Безопасность будет обеспечена», — заявил турецкий дипломатический источник. Его слова приводит РИА Новости. При этом, какие именно меры безопасности будут приняты, он не уточнил.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва нацелена на поиск долгосрочного урегулирования конфликта. В ответ глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласится на диалог только при условии прекращения огня с 12 мая. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Украину немедленно принять предложение России, добавив, что такие переговоры помогут понять перспективы соглашения. После этого, Зеленский заявил, что ждет Путина в четверг в Турции.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что переговоры по Украине будут посвящены вопросам территорий, включая новые регионы, присоединившиеся к России. Он отметил, что на повестке дня также стоят темы денацификации киевского режима и признания новых территориальных реалий.

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Турецкая сторона пообещала обеспечить безопасность на предстоящих в Стамбуле переговорах делегаций России и Украины. Сама встреча пройдет в закрытом формате. «Они (переговоры — ред.) будут закрытыми. Безопасность будет обеспечена», — заявил турецкий дипломатический источник. Его слова приводит РИА Новости. При этом, какие именно меры безопасности будут приняты, он не уточнил. В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва нацелена на поиск долгосрочного урегулирования конфликта. В ответ глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласится на диалог только при условии прекращения огня с 12 мая. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал Украину немедленно принять предложение России, добавив, что такие переговоры помогут понять перспективы соглашения. После этого, Зеленский заявил, что ждет Путина в четверг в Турции. Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что переговоры по Украине будут посвящены вопросам территорий, включая новые регионы, присоединившиеся к России. Он отметил, что на повестке дня также стоят темы денацификации киевского режима и признания новых территориальных реалий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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