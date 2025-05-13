Мерц уточнил, какие новые санкции ЕС собрался применить к России

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о завершении подготовки 17-го пакета санкций Евросоюза в отношении России. Новые рестрикции будут введены, если Москва откажется от предложения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом Мерц сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Берлине.
«Вы все знаете, что уже сформирован 17-й пакет санкций Евросоюза. Мы одобрим его, а также будем выступать за дальнейшие санкции в случае, если российское руководство не согласится с предложениями», — заявил канцлер ФРГ, передает ТАСС. По словам канцлера, в случае отсутствия прогресса в переговорах, Евросоюз ужесточит ограничения, в первую очередь затронув энергетический сектор и финансовый рынок России. Мерц подчеркнул, что действия ЕС будут координироваться с другими европейскими государствами, а также с союзниками по НАТО.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий, начав их 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил готовность к переговорам при условии прекращения огня с 12 мая. Правительство Германии предоставило России менее двенадцати часов на принятие условий прекращения огня, пригрозив введением дополнительных санкций в случае отказа. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркнул недопустимость использования Германией ультимативной риторики в диалоге с Москвой. Он отметил, что подобные высказывания уже звучали со стороны официального Берлина ранее.
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