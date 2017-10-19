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19 октября 2017
12:13  19 октября 2017 3

Министр здравоохранения «уснул» в ответ на просьбу срочно помочь пассажиру самолета

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии
По прилете в аэропорту больного ожидали врачиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко не стал помогать пассажиру рейса Москва — Иркутск, которому стало плохо во время полета. Чиновник проигнорировал просьбу экипажа оказать «пациенту» медпомощь и уснул.

«На утреннем авиарейсе пассажиру потребовалась экстренная помощь медиков. На борту находился министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. Если вы думаете, что чиновник кинулся оказывать помощь, то напрасно. После того, как экипаж по громкой связи попросил подойти к пассажиру врачей, если таковые имеются на борту, министр не сдвинулся с места и, усевшись поудобнее, заснул», — приводит портал FlashSiberia слова очевидца.

Этим же рейсом летели два врача, которые откликнулись на просьбу бортпроводников и оказали пассажиру помощь. В аэропорту Иркутска его уже ждала карета скорой помощи. Комментриев от Минздрава и перевозчика, как пишет портал, пока нет.

Что касается Олега Ярошенко, он окончил Томский военно-медицинский институт, Военно-медицинскую академию имени Кирова, высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Сергей Демин
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