Baza: гендиректор «Суперметалла» задержан по подозрению в мошенничестве

Гендиректор АО НПК «Суперметалл» Василий Васекин задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил telegram-канал Baza. По данным источника, Васекина задержали сотрудники полиции на выходе из больницы, где он находился после операций на сердце. Сейчас его везут в отдел полиции Солнечногорска для проведения следственных действий.
«Задержан гендиректор „Суперметалла“ Василий Васекин на выходе из больницы — сейчас его везут в отдел полиции Солнечногорска», — сообщил telegram-канал. По версии следствия, Васекин и его партнер по бизнесу, экс-глава ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ) Сергей Перельман, обманули своего коллегу Алексея Братченко при продаже доли в ИБВ.
В 2018 году Братченко, как утверждается, передал им 52 миллиона рублей наличными за треть акций компании, рассчитывая получить доступ к основному активу — предприятию «Суперметалл». Однако долю в головной компании он не получил, а ИБВ ликвидировано не было. Следствие также подозревает Васекина в том, что он не сдал государству на аффинаж сплав драгоценных металлов из-за рубежа на сумму 2,4 миллиарда рублей.
В настоящее время уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на основании материалов управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Ранее процесс по делу был приостановлен из-за тяжелого состояния здоровья Васекина — он перенес две операции на сердце и находился в реанимации кардиологического отделения.
По данным источника, у следствия имеются показания водителя и охранника Братченко, подтверждающие передачу денег. При этом сам Васекин через адвокатов заявляет, что сделка касалась только доли в ИБВ стоимостью 200 тысяч рублей, а каких-либо других денежных расчетов между сторонами не было. Родственники задержанного также утверждают, что Братченко заранее знал все условия сделки и получил соответствующую долю.
АО НПК «Суперметалл» — одно из ведущих российских предприятий по производству приборов из платинового сырья. Предприятие работает с 1962 года и располагает уникальными технологиями в сфере обработки драгоценных металлов. Василий Васекин является заслуженным химиком РФ.
