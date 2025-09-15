Mash: учитель, помогавший бойцам СВО, вынужден уйти с работы

Многодетный учитель физкультуры, который в свободное время возил гуманитарную помощь бойцам СВО, был вынужден подписать заявление об увольнении «по собственному желанию». Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе и стал одной из ключевых тем нового выпуска шоу Mash «Утренняя зарядка».
«Говорить о законности увольнения здесь нельзя — не было воли самого сотрудника. Если доказать давление, суд может восстановить человека в должности и обязать работодателя выплатить компенсацию», — пояснил адвокат Алексей Козаков в эфире передачи. Он уточнил, что при доказательстве факта давления школа может быть привлечена к ответственности.
Во время эфира ведущие обсудили и другие острые темы — от социальных трендов до изменений в мировом контексте. Особое внимание было уделено особенностям сексуального поведения поколения Z. Кандидат психологических наук, доцент МГУ Александр Рикель заявил, что для современных молодых людей сексуальная жизнь стала менее табуированной. По его мнению, снижение интереса к интимным темам связано с общим ростом благополучия среди молодежи, а также с популярностью дейтинг-приложений, которые снижают ценность романтических связей.
В международной части передачи обсудили гибель американского активиста Чарли Кирка, необычные соревнования — например, чемпионат по копке могил, где россияне оказались последними, — а также массовые протесты в Лондоне против нелегальной миграции. Число участников этих акций стало рекордным за последнее десятилетие.
