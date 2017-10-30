Ученые открыли главный способ оргазма у женщин

09:57 30 октября 2017 0

В опросе приняли участие 1569 мужчин и 1478 женщин Фото: depositphotos.com © URA.RU

Ученые из США выяснили, что основным способом получения женского оргазма является мастурбация во время секса. Об этом рассказывает одна из статей в журнале Archives of Sexual Behavior.

Американские ученые провели исследование, в котором на добровольной основе приняли участие 1569 мужчин и 1478 женщин. Был создан анонимный опрос, в который специалисты включили уровень сексуальной активности, частоту оргазмов, степень удовлетворенности половыми актами с прошлыми и настоящими партнерами. При этом ученые уточняли у добровольцев, получают ли они удовлетворение во время «вагинального полового акта» или «акта с дополнительной клиторальной стимуляцией», сообщает Lenta.ru.

Многие интервьюеры уточняли, что конкретно понимается под выражением «оргазм во время вагинального полового акта», так как некоторые считали, что дополнительная стимуляция клитора входит в это определение. Получается, что выводы других ученых-сексологов, которые не учитывали эту особенность, ставятся под сомнение, передает издание.

Ранее «URA.RU» назвало три самые желанные для женщин фразы во время секса.