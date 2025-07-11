Комитет Сената США определился с помощью Украине в 2026 году

Комитет Сената США увеличил помощь Украине в 2026 году
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Помощь США Украине в 2026 составит 500 млн долларов
Помощь США Украине в 2026 составит 500 млн долларов Фото:
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Сенатский комитет по вооруженным силам США одобрил проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год, в котором предусмотрены 500 миллионов долларов на поддержку обороны Украины. Об этом информирует агентство Reuters.

«Комитет поддержал предоставление Украине военной помощи в размере 500 миллионов долларов в рамках рассмотрения законопроекта о национальной обороне на следующий финансовый год», — передает агентство. Также проект ограничивает вывод из эксплуатации самолетов А-10.

По данным бюджетных документов армии США на 2026 год, Вашингтон направил более 1,6 млрд долларов, выделенных на помощь Украине, на развитие собственной военной промышленности и увеличение производства артиллерийских боеприпасов внутри страны. Также в начале июля США приостановили поставки ракет и боеприпасов Украине. 

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Сенатский комитет по вооруженным силам США одобрил проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год, в котором предусмотрены 500 миллионов долларов на поддержку обороны Украины. Об этом информирует агентство Reuters. «Комитет поддержал предоставление Украине военной помощи в размере 500 миллионов долларов в рамках рассмотрения законопроекта о национальной обороне на следующий финансовый год», — передает агентство. Также проект ограничивает вывод из эксплуатации самолетов А-10. По данным бюджетных документов армии США на 2026 год, Вашингтон направил более 1,6 млрд долларов, выделенных на помощь Украине, на развитие собственной военной промышленности и увеличение производства артиллерийских боеприпасов внутри страны. Также в начале июля США приостановили поставки ракет и боеприпасов Украине. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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