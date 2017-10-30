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30 октября 2017
16:36  30 октября 2017 0

Путин определился с кандидатурой замглавы управделами президента. Должность была вакантна почти год

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент подписал указ о назначении замглавы управделами президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Вербового заместителем управляющего делами президента. Теперь Вербовой будет работать начальником Главного медицинского управления.

До настоящего времени Вербовой был заместителем руководителя Главного медицинского управления, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Должность заместителя управделами президента была вакантной почти год. Ранее ее занимал Константин Котенко, которого Путин уволил в конце ноября 2016 года с формулировкой «по собственному желанию», уточняет РБК. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда пояснил, что увольнение Котенко связано с его избранием в Российскую академию наук.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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