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06 ноября 2017
05 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:16  06 ноября 2017 0

Духовник Николая II предсказал России то, «чего никто не ожидает»

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Конкретную дату, в отличие от Нострадамуса, он не назвалФото: Владимир Андреев © URA.RU

Неофициальный духовник семьи императора Николая II Феофан Полтавский предсказал, что Россия «воскреснет из мертвых». Европейские предсказатели — Нострадамус и Парацельс — говорили, что золотой век в России наступит в 2035 году, а в 2041 году «над униженными и отверженными воссияет Великий Крест».

По мнению французского врача и предсказателя Мишеля де Нострдама, предпосылки к серьезным изменениям в России были заложены в 2002 и 2003 годах. Астролог уверял, что перемены будут «вызревать ровно 33 года», а в 2040 году Россия создаст систему, которая предотвращает войны, передает Life.ru. Нострадамус говорил об этом еще в XVI веке.

Швейцарский алхимик и философ Филипп Гогенхайм (Парацельс) также в XVI веке заявлял, что Россия познает большой кризис и существенный расцвет. Он призывал не доверять упадкам, которые будут происходить у нас в стране.

В его записях говорится, что «страшный упадок будет длиться много веков», однако потом Россию ждет невероятное развитие и «над униженными и отверженными воссияет Великий Крест». Европейский предсказатель уточнял, что перемены произойдут к 2041 году.

Неофициальный духовник семьи последнего российского императора Николая II Феофан Полтавский (Василий Быстров) в начале 20 века предсказывал, что в России «произойдет то, чего никто не ожидает». Он говорил, что страна «воскреснет из мертвых» и «весь мир удивится». Священник отмечал, что в России возродится православие, но оно будет не таким, как прежде. Однако, в отличие от европейских предсказателей, Феофан не называл точные даты «возрождения».

Семен Гринберг
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