15:20 14 ноября 2017 0

Купюры ограниченно доступны и простым горожанам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбург с Дальнего Востока привезли первую партию купюр номиналом 200 и 2000 рублей.Столица Урала стала третьим городом России, жители которого могут получить новые банкноты.

В данный момент большая их часть используется для обучения персонала «СКБ-банка». Однако есть купюры в некоторых кассах и банкоматах города, пишет портал «Моменты».

Прежде всего, банкноты доставили в города, которым они посвящены — Владивосток и Севастополь. Отметим, что официально новые денежные знаки презентовали 12 октября этого года, в массовое обращение их запустят в декабре. Как сообщало «URA.RU», некоторые предприимчивые россияне уже наладили торговлю новыми дензнаками — и 200-рублевка с видами Севастополя идет по триста рублей за штуку.