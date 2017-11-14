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14 ноября 2017
15:20  14 ноября 2017 0

В Екатеринбург с Дальнего Востока привезли новые банкноты. Их получил только один банк. ФОТО

Презентация новых денежных банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Екатеринбург, новые деньги, банкноты, рубли, 200 рублей, 2000 рублей
Купюры ограниченно доступны и простым горожанамФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбург с Дальнего Востока привезли первую партию купюр номиналом 200 и 2000 рублей.Столица Урала стала третьим городом России, жители которого могут получить новые банкноты.

В данный момент большая их часть используется для обучения персонала «СКБ-банка». Однако есть купюры в некоторых кассах и банкоматах города, пишет портал «Моменты».

Прежде всего, банкноты доставили в города, которым они посвящены — Владивосток и Севастополь. Отметим, что официально новые денежные знаки презентовали 12 октября этого года, в массовое обращение их запустят в декабре. Как сообщало «URA.RU», некоторые предприимчивые россияне уже наладили торговлю новыми дензнаками — и 200-рублевка с видами Севастополя идет по триста рублей за штуку.

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Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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