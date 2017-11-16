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16 ноября 2017
17:29  16 ноября 2017 0

Четверть россиян верит в Бога время от времени

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Среди православных респондентов в Бога верят 58%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России верят в Бога 50% жителей, выяснили специалисты «Левада-центра» по итогам масштабного опроса. Интересно, что 24% участников ответили, что верят в Бога время от времени.

Аналитики пришли к выводу, что доля россиян, которые более или менее «уверенно» верят в Бога, вернулась к значениям 2008—2009 годов, после снижения в 2014—2015 годах. В ходе опроса только 10% однозначно заявили, что не верят в Бога, еще 9% признались, что не знают, существует ли он.

Интересно, что среди респондентов, считающих себя православными, доля верующих в существование Бога — 58%. «Каждый восьмой среди „православных респондентов“ не верит в существование Бога или не знает, существует ли он», — говорится в отчете «Левада-центра».

Еще 40% россиян верят в существование Ада и дьявола. 55% респондентов ответили, что верят в сглаз и порчу.

Опрос был проведен 20—24 октября 2017 года методом личного интервью среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше.

Валерий Дорофеев
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