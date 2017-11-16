В России верят в Бога 50% жителей, выяснили специалисты «Левада-центра» по итогам масштабного опроса. Интересно, что 24% участников ответили, что верят в Бога время от времени.
Аналитики пришли к выводу, что доля россиян, которые более или менее «уверенно» верят в Бога, вернулась к значениям 2008—2009 годов, после снижения в 2014—2015 годах. В ходе опроса только 10% однозначно заявили, что не верят в Бога, еще 9% признались, что не знают, существует ли он.
Интересно, что среди респондентов, считающих себя православными, доля верующих в существование Бога — 58%. «Каждый восьмой среди „православных респондентов“ не верит в существование Бога или не знает, существует ли он», — говорится в отчете «Левада-центра».
Еще 40% россиян верят в существование Ада и дьявола. 55% респондентов ответили, что верят в сглаз и порчу.
Опрос был проведен 20—24 октября 2017 года методом личного интервью среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше.