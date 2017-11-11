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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:26  11 ноября 2017 0

Бузова озвучила стоимость своих услуг на новогодних корпоративах

Бузова Ольга, бузова ольга
Гонорары телезвезды и певицы взлетели до небесФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Ольга Бузова озвучила стоимость своих услуг на новогодних корпоративах. Звезда «Дома-2» готова поработать ведущей на празднике за 1,5 миллиона рублей, сообщает портал Women’s Day.

Значительно дешевле обойдется выступление Бузовой в качестве певицы — от 850 тысяч рублей до миллиона, сообщил директор артистки Арам Арчер. Поклонникам, готовым выложить означенную сумму, обещают бонус — две-три песни в заключение концерта бесплатно.

Директор Бузовой отметил, что желающих заполучить звезду на корпоратив достаточно, проблем с заказами нет.

Как отмечает портал «Дни.ру», еще в 2011 году Ольга Бузова получала за корпоратив в среднем 100 тысяч рублей. Сегодня же ее среднемесячный доход составляет примерно 20 миллионов рублей.

Виктор Жуков
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