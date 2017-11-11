Ольга Бузова озвучила стоимость своих услуг на новогодних корпоративах. Звезда «Дома-2» готова поработать ведущей на празднике за 1,5 миллиона рублей, сообщает портал Women’s Day.
Значительно дешевле обойдется выступление Бузовой в качестве певицы — от 850 тысяч рублей до миллиона, сообщил директор артистки Арам Арчер. Поклонникам, готовым выложить означенную сумму, обещают бонус — две-три песни в заключение концерта бесплатно.
Директор Бузовой отметил, что желающих заполучить звезду на корпоратив достаточно, проблем с заказами нет.
Как отмечает портал «Дни.ру», еще в 2011 году Ольга Бузова получала за корпоратив в среднем 100 тысяч рублей. Сегодня же ее среднемесячный доход составляет примерно 20 миллионов рублей.