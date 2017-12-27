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28 декабря 2017
27 декабря 2017
18:04  27 декабря 2017 3

На Украине уволили сексуального замминистра МВД, завтрак с которой продали за 10 тысяч гривен

Дееву называли специалистом высокого уровняФото: Соцсеть

Решением кабинета министров Украины была уволена 25-летняя заместитель министра МВД по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева. «Заявление по собственному желанию», — цитирует вице-премьера Украины Павла Розенко RT.

Деева вступила в должность в октябре 2016 года. На тот момент она была известна только тем, что любит фотографироваться голой и выкладывать эти свои снимки в соцсети. Однако министр МВД Арсен Аваков называл ее специалистом высокого уровня.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в июне 2017 года завтрак с Дееевой был выставлен ан аукцион. Стартовая цена была 10 гривен. Девушка обещала передать вырученные средства на покупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких в детскую клинику Института нейрохирургии. В итоге аукцион выиграл некий Владислав Солошенко за 10 тысяч гривен, что по курсу составляет 382 доллара. Девушка, которая поначалу сделала ставку за завтрак в 11 млн гривен, отказалась платить деньги.

Александр Лукманов
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