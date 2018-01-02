{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
00:19  02 января 2018 0

«И это кандидат в президенты?» Собчак устроила танцы у входа в церковь

Клипарт. Екатеринбург, собчак ксения
В РПЦ отказались комментировать «выходку» телеведущей и ее мужаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в президенты России Ксения Собчак устроила танцы у входа в церковь. В выступлении, записанном на видео, телеведущей помогал ее муж, актер Максим Виторган и неизвестный мужчина с бутылкой шампанского.

Запись была опубликована на странице Ксении Собчак в сети «About last night или Пусси Райот уже не те», — так сопроводила телеведущая и кандидат в президенты свой пост.

Между тем видеозапись уже вызвала бурные эмоции среди читателей. Часть из них — явно негодовали.

«И это кандидат в президенты? Больше на клоуна похожа», «Кандидат в президенты возле церкви пляшет с бутылкой… жуть… клоуны… действительно фууу…», «Скоро как Панин будет в порно с животными участвовать, ну, а че…удивить уже не чем», — такие комментарии появились под видеороликом (орфография комментаторов сохранена — прим.ред.). Впрочем, среди подписчиков нашлись и те, кто назвал произошедшее «хорошей провокацией» и отметил неплохие танцевальные данные выступавших.

Представители церкви посчитали произошедшее ничем иным, как выходкой. «Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках, не комментируем», — приводит портал «Дни.ру» слова заместителя председателя Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров