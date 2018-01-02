Кандидат в президенты России Ксения Собчак устроила танцы у входа в церковь. В выступлении, записанном на видео, телеведущей помогал ее муж, актер Максим Виторган и неизвестный мужчина с бутылкой шампанского.
Запись была опубликована на странице Ксении Собчак в сети «About last night или Пусси Райот уже не те», — так сопроводила телеведущая и кандидат в президенты свой пост.
Между тем видеозапись уже вызвала бурные эмоции среди читателей. Часть из них — явно негодовали.
«И это кандидат в президенты? Больше на клоуна похожа», «Кандидат в президенты возле церкви пляшет с бутылкой… жуть… клоуны… действительно фууу…», «Скоро как Панин будет в порно с животными участвовать, ну, а че…удивить уже не чем», — такие комментарии появились под видеороликом (орфография комментаторов сохранена — прим.ред.). Впрочем, среди подписчиков нашлись и те, кто назвал произошедшее «хорошей провокацией» и отметил неплохие танцевальные данные выступавших.
Представители церкви посчитали произошедшее ничем иным, как выходкой. «Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется спиртных напитков, в руках, не комментируем», — приводит портал «Дни.ру» слова заместителя председателя Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.