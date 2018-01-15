16:08 15 января 2018 0

Президент Украины ждет, что гимн страны будут также исполнять в Донецке и Луганске Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский национальный гимн обязательно будет звучать в Крыму. Политик сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

«Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровске Донецкой области пели гимн Украины. В такие моменты утверждаюсь в убеждении, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе», — написал он в Facebook.

На полуострове ответили, что для крымчан есть только один гимн — российский. Об этом заявил вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский, пишет агентство Nation News. Он отметил, что жители Крыма гордятся российским гимном и другого не хотят.