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15 января 2018
Главные новости Москвы
16:08  15 января 2018 0

Порошенко мечтает, что гимн Украины зазвучит в Крыму

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Украины ждет, что гимн страны будут также исполнять в Донецке и ЛуганскеФото: пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский национальный гимн обязательно будет звучать в Крыму. Политик сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

«Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровске Донецкой области пели гимн Украины. В такие моменты утверждаюсь в убеждении, что украинский гимн обязательно будет звучать в украинских Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе», — написал он в Facebook.

На полуострове ответили, что для крымчан есть только один гимн — российский. Об этом заявил вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский, пишет агентство Nation News. Он отметил, что жители Крыма гордятся российским гимном и другого не хотят.

Иван Антонов
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