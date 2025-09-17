17 сентября 2025

«Балтика» начнет производить бутылки

«Балтика» планирует начать производство бутылок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пивоваренная компания «Балтика» начнет производить бутылки
Пивоваренная компания «Балтика» начнет производить бутылки Фото:

ООО «Пивоваренная компания „Балтика“ зарегистрировала дочернюю структуру ООО „Донстеклотех“ в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий.

«Мы (...) рассматриваем различные перспективные направления в рамках стратегического развития „Балтики“. В будущем созданная компания может стать единым оператором по направлению „стеклянная упаковка“, — сообщили в пресс-службе „Балтики“ агентству „Интерфакс“.

По сведениям компании, регистрация «Донстеклотеха» позволит оптимизировать процессы, связанные с обеспечением производства стеклянной тары для собственного потребления и, возможно, для сторонних заказчиков. Компания уточнила, что сейчас проект находится на этапе формирования команды и проработки бизнес-модели.

«Балтика» занимает второе место по объему производства среди пивоваренных компаний России. На предприятиях компании работает восемь заводов и две солодовни. До конца 2024 года «Балтика» входила в структуру датской Carlsberg Group.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ООО «Пивоваренная компания „Балтика“ зарегистрировала дочернюю структуру ООО „Донстеклотех“ в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий. «Мы (...) рассматриваем различные перспективные направления в рамках стратегического развития „Балтики“. В будущем созданная компания может стать единым оператором по направлению „стеклянная упаковка“, — сообщили в пресс-службе „Балтики“ агентству „Интерфакс“. По сведениям компании, регистрация «Донстеклотеха» позволит оптимизировать процессы, связанные с обеспечением производства стеклянной тары для собственного потребления и, возможно, для сторонних заказчиков. Компания уточнила, что сейчас проект находится на этапе формирования команды и проработки бизнес-модели. «Балтика» занимает второе место по объему производства среди пивоваренных компаний России. На предприятиях компании работает восемь заводов и две солодовни. До конца 2024 года «Балтика» входила в структуру датской Carlsberg Group.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...