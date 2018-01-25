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26 января 2018
25 января 2018
18:57  25 января 2018 6

Порошенко потребовал от журналистки раздеться

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Порошенко не стал отвечать на вопрос про «закон о войне»Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко отказался отвечать на вопрос журналистки про «закон о войне» и потребовал снять вышиванку. Инцидент произошел в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Зачем вы приняли закон о войне?», — спросила украинского президента журналистка без опознавательных знаков, одетая в вышитую блузку. Порошенко посоветовал ей «снять вышиванку» и заявил, что ответит на ее вопрос, только если он будет задан на украинском языке, пишет «Федеральное агентство новостей». Женщина в ответ возразила, что Порошенко «прекрасно понимает русский язык». «Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском», — заявил президент Украины. Беседа была прекращена силами охраны, отмечает украинское издание ТСН.

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса Верховная Рада приняла 18 января. В тексте документа Россию назвали страной-агрессором, а минские соглашения больше не считают приоритетными для урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

Дарья Корчак
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