Николь Кидман показала, как ест живых червей. ВИДЕО

22:24 31 января 2018 1

Мало кто знает о странном гастрономическом пристрастии актрисы Фото: Николь Кидман, Instagram

Австралийская актриса Николь Кидман приняла участие в проекте модного журнала Vanity Fair, где знаменитости делятся своими «секретными талантами», о которых мало кто знает. В коротком видеоролике 50-летняя звезда рассказала, что ест живых червей, кузнечиков и личинок, и показала, как это делает.

«Я здесь, чтобы продемонстрировать вам свой талант. Я ем насекомых, как и два миллиарда людей на Земле. Гусеница еще живая, влажная и жесткая. Сложно описать вкус, мне нужно немного воды…» — поделилась впечатлениями актриса. Из других насекомых Николь Кидман разжевала также сушеных сверчков, личинок большого мучного хрущака и жареных кузнечиков, пишет «Русская газета».

Видео: Vanity Fair, YouTube

Ранее «URA.RU» сообщало, что Николь Кидман сфотографировалось с номером южноуральской газеты «Копейский рабочий». Многие звезды Голливуда уже сделали такой подарок жителям города, об этом их просит Джек Тьюксберри — знаменитый голливудский продюсер, который женат на бывшей жительнице Копейска Маргарите Сушкевич. Она не забывает свою родину и поздравляет земляков с праздниками через городское издание.