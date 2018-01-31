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01 февраля 2018
31 января 2018
22:24  31 января 2018 1

Николь Кидман показала, как ест живых червей. ВИДЕО

Мало кто знает о странном гастрономическом пристрастии актрисыФото: Николь Кидман, Instagram

Австралийская актриса Николь Кидман приняла участие в проекте модного журнала Vanity Fair, где знаменитости делятся своими «секретными талантами», о которых мало кто знает. В коротком видеоролике 50-летняя звезда рассказала, что ест живых червей, кузнечиков и личинок, и показала, как это делает.

«Я здесь, чтобы продемонстрировать вам свой талант. Я ем насекомых, как и два миллиарда людей на Земле. Гусеница еще живая, влажная и жесткая. Сложно описать вкус, мне нужно немного воды…» — поделилась впечатлениями актриса. Из других насекомых Николь Кидман разжевала также сушеных сверчков, личинок большого мучного хрущака и жареных кузнечиков, пишет «Русская газета».

Видео: Vanity Fair, YouTube

Ранее «URA.RU» сообщало, что Николь Кидман сфотографировалось с номером южноуральской газеты «Копейский рабочий». Многие звезды Голливуда уже сделали такой подарок жителям города, об этом их просит Джек Тьюксберри — знаменитый голливудский продюсер, который женат на бывшей жительнице Копейска Маргарите Сушкевич. Она не забывает свою родину и поздравляет земляков с праздниками через городское издание.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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