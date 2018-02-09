05:53 09 февраля 2018 0

Также чиновник лишен государственных наград Фото: torange.ru

Суд Южно-Сахалинска признал бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным во взяточничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. За это экс-чиновник приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в полмиллиарда рублей.

«Рассмотрев дело, суд постановил признать Хорошавина виновным в совершении преступлений по статьям „Получение взятки“ и „Легализация денежных средств, добытых преступным путем“ и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 млн рублей Александру Хорошавину», — приводит ТАСС слова судьи Елены Поликиной.

Кроме того, суд лишил Хорошавина государственных наград и запретил в течение пяти лет после отбытия наказания занимать государственные должности, отмечает RT.

В уголовном деле также фигурировали бывший советник Хорошавина Андрей Икрамов, экс-зампред правительства региона Сергей Карепкин, а также бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николай Борисов. Все они также признаны виновными и получили 9,5 лет колонии строгого режима с штрафом в 300 млн рублей, 8 лет колонии с штрафом в трехкратном размере взятки, и 7 лет колонии с штрафом в двукратном размере взятки соответственно, пишет РБК.

По версии следствия, напомним, Хорошавин создал организованную преступную группировку, которая в 2009—2015 годах получила от восьми бизнесменов взятки на сумму более 522 млн рублей за общее покровительство, в частности за выполнение государственных контрактов.