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09 февраля 2018
08 февраля 2018
Главные новости Москвы
05:53  09 февраля 2018 0

Суд вынес приговор экс-губернатору Сахалина по делу о взятках на 500 млн

Открытая лицензия на 04.08.2015. Взятка., наручники, деньги, криминал, вхятка, коверт
Также чиновник лишен государственных наградФото: torange.ru

Суд Южно-Сахалинска признал бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным во взяточничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. За это экс-чиновник приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в полмиллиарда рублей.

«Рассмотрев дело, суд постановил признать Хорошавина виновным в совершении преступлений по статьям „Получение взятки“ и „Легализация денежных средств, добытых преступным путем“ и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 млн рублей Александру Хорошавину», — приводит ТАСС слова судьи Елены Поликиной.

Кроме того, суд лишил Хорошавина государственных наград и запретил в течение пяти лет после отбытия наказания занимать государственные должности, отмечает RT.

В уголовном деле также фигурировали бывший советник Хорошавина Андрей Икрамов, экс-зампред правительства региона Сергей Карепкин, а также бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалина Николай Борисов. Все они также признаны виновными и получили 9,5 лет колонии строгого режима с штрафом в 300 млн рублей, 8 лет колонии с штрафом в трехкратном размере взятки, и 7 лет колонии с штрафом в двукратном размере взятки соответственно, пишет РБК.

По версии следствия, напомним, Хорошавин создал организованную преступную группировку, которая в 2009—2015 годах получила от восьми бизнесменов взятки на сумму более 522 млн рублей за общее покровительство, в частности за выполнение государственных контрактов.

Сергей Демин
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