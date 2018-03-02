В США рассказали о крушении российских ядерных ракет на испытаниях

20:11 02 марта 2018 0

В США следили за испытаниями ракет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американские власти наблюдали за испытанием российских ядерных ракет, однако выразили сомнение в их эффективности. Как заявил CNN неназванный источник в правительстве, знакомый с российскими военным разработками, у США действительно есть данные о небольшом количестве тестовых испытаний крылатых ракет с ядерной силовой установкой, «все они закончились крушением».

При этом пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс подчеркнула, что президент США Дональд Трамп понимает все угрозы и готов сохранить мир силой. Напомним, о новых вооружениях российской армии Владимир Путин рассказал в своем послании Федеральному собранию, озвученном 1 марта. Главной сенсацией стали слова про ракету с ядерной силовой установкой, имеющую неограниченную дальность полета и способную преодолевать любые системы ПРО.