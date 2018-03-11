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11 марта 2018
10 марта 2018
08:08  11 марта 2018 0

Участница «Дома-2» призналась, что ее пытался развратить родной отец. «Похотливо потрогал меня за задницу»

Модель пожаловалась журналистам на трудное детствоФОТО: nastenabalinskaya@instagram

Участница проекта «Дом-2» Анастасия Балинская призналась, что однажды ей пришлось терпеть сексуальные домогательства со стороны своего папы, давно ушедшего из семьи. Девушка отметила, что в самый сложный период жизни отец оставил ее и перебрался в США.

«Папа не живет со мной с 12 лет. Он улетел в Америку к другой семье. Нам с мамой он никогда не помогал. Спустя много лет мы встретились, но вместо того, чтобы узнать, как у меня дела, папа смачно и похотливо потрогал меня за задницу», — цитирует Балинскую Life.

По словам Балинской, после переезда из белорусского города Гродно в Москву она попыталась связаться с отцом, чтобы попросить у него финансовой поддержки. Отец отказался помогать и заявил, что дочь ему «больше никогда не будет нужна». Спустя некоторое время мужчина все же объявился и прислал Балинской мобильный телефон в подарок на день рождения. «Видимо, надо было раньше рассказать, какой он человек, чтобы он наконец каким-то образом отреагировал на собственную дочь», — возмутилась участница «Дома-2».

Сергей Макеев
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