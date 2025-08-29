Рябков: Россия не даст противникам сорвать процесс урегулирования на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рябков назвал первоочередную задачу России
Рябков назвал первоочередную задачу России Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия работает над тем, чтобы не допустить срыва противниками урегулирования на Украине договоренностей, достигнутых между РФ и США в Анкоридже. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения в направлении урегулирования происходящего на Украине и вокруг нее сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже», — заявил Рябков. Его слова передает ТАСС.

По его словам, защита этих договоренностей является приоритетом для российской стороны, чтобы не допустить эскалации конфликта. Отвечая на вопрос о возможном визите Трампа в Москву, дипломат отметил, что этот вопрос требует отдельного рассмотрения и дальнейших обсуждений.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу 15 августа на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры проходили в ограниченном составе, по три представителя с каждой стороны, и продолжались почти три часа. В российскую делегацию входили министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Соединенные Штаты представляли государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия работает над тем, чтобы не допустить срыва противниками урегулирования на Украине договоренностей, достигнутых между РФ и США в Анкоридже. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения в направлении урегулирования происходящего на Украине и вокруг нее сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже», — заявил Рябков. Его слова передает ТАСС. По его словам, защита этих договоренностей является приоритетом для российской стороны, чтобы не допустить эскалации конфликта. Отвечая на вопрос о возможном визите Трампа в Москву, дипломат отметил, что этот вопрос требует отдельного рассмотрения и дальнейших обсуждений. Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу 15 августа на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры проходили в ограниченном составе, по три представителя с каждой стороны, и продолжались почти три часа. В российскую делегацию входили министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Соединенные Штаты представляли государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель президента Стивен Уиткофф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...