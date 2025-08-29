29 августа 2025

Меликов прокомментировал взрыв на АЗС

Меликов: взрыв на АЗС в Дагестане произошел из-за разгерметизации газовоза
Меликов сообщил, что ему докладывают о происходящем на АЗС
Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал взрыв на автозаправочной станции в селе Сулевкент Хасавюртовского района из-за разгерметизации емкости газовоза во время перекачки газа. Он отметил оперативную работу экстренных служб и отсутствие жертв.

«На эту минуту открытое горение ликвидировано, жертв и пострадавших не зафиксировано, сгорели КАМАЗ и трактор. Медицинские учреждения работают в режиме особой готовности оказания медпомощи», — заявил Меликов в своем telegram-канале.

По его словам, прокуратура и Следственный комитет выясняют обстоятельства инцидента. Меликов подчеркнул, что проверки АЗС регулярно выявляют сотни нарушений, и призвал предпринимателей не рисковать безопасностью жителей. Он напомнил о трагических случаях, вызванных несоблюдением мер безопасности, и заверил, что власти продолжат наводить порядок в этой сфере.

Ранее глава Хасавюртовского района проинформировал о взрыве на автозаправочной станции в Сулевкенте, подчеркнув отсутствие пострадавших и отметив, что пожар находится под контролем. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб, а прокуратура приступила к проведению проверки обстоятельств случившегося. Инцидент был зарегистрирован в 16:19 по местному времени, после чего информация о нем поступила в региональный центр управления. Пожарным удалось оперативно прибыть на место и ограничить распространение огня на площади 400 квадратных метров.

